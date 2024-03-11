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Заходили с моря между домами. Подробности атаки Одессы и видео сбития дрона РФ

Одесса, Понедельник 11 марта 2024 09:24
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Заходили с моря между домами. Подробности атаки Одессы и видео сбития дрона РФ Фото: появились подробности атаки РФ на Одессу и область 11 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны, запущенные Россией во время атаки на Одессу и область 11 марта, отметились сложным маневрированием - заходили из Черного моря между домами. Украинские военные показали кадры сбития одного из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"Боевая работа длилась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", заходивших с Черного моря и сложными маневрами, между жилыми домами и промышленными кварталами, осложняли работу ПВО", - рассказал глава ОВА Олег Кипер.

Последствия атаки

Несмотря на то, что, по словам Кипера, 10 беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" удалось сбить ПВО в небе над Одесской областью, избежать попаданий не удалось.

"В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным сооружениям. Погибших и пострадавших нет", - рассказал он.

Сбитие вражеского дрона

Военнослужащие ВМС ВС Украины в Одесской области ночью уничтожили "шахед".

Обстрел Одессы и области

В ночь на 11 марта войска РФ запустили для ударов по Украине дроны-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях, в том числе и в Одесской. В частности, сигнал воздушной тревоги зазвучал в Одесской области около 02:30. В регионе работала ПВО.

В общей сложности Россия этой ночью атаковала Украину 25 дронами-камикадзе, 15 из которых сбили ПВО. Как отметила с утра спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, в ночь на 11 марта враг пытался нанести максимально мощный удар по Одесской области.

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