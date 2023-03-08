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На Заході заявили, що "вагнерівці" в Бахмуті втрачають людський ресурс та підтримку артилерії, - CNN

Фото: на Заході заявили, що "вагнерівці" в Бахмуті втрачають людський ресурс та підтримку артилерії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ПВК "Вагнера" у Бахмуті втрачає людський ресурс. У найманців також зменшується підтримка російської артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, що серед російських військових, що воюють у районі Бахмута, найбільше саме "вагнерівців".

За словами західних офіційних осіб, у власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "не лише закінчується людський ресурс, але тепер у нього також закінчується підтримка російської артилерії, щоб компенсувати ці втрати". Вони також додають, що рівень смертності серед бійців ПВК "Вагнера" був значно вищим, ніж у ЗС РФ.

Офіційні особи також заявили, що Бахмут "не має жодного оперативно-стратегічного значення" ні для Росії, ні для України, але поїздка президента України Володимира Зеленського до Бахмута в грудні політизувала це.

Вони вважають, що Росія "захопила територію", але заявили, що ця територія є "відкритою місцевістю - не міською чи забудованою територією. І там не було рубежів української оборони".

При цьому західні чиновники вважають, що Україна все ще може вводити та виводити війська з Бахмута: "Це цілком може тривати ще місяць, або українці можуть вирішити виїхати протягом тижня. Вони могли б відійти, щоб підготувати рубежі оборони, які вони мають на захід від Бахмута".

"Раніше вони показали, що вони дуже вправні у відході, коли їм це потрібно або коли вони відчувають, що це потрібно", - додали чиновники.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначили, що у битві за Бахмут ПВК "Вагнера" втратила найбільш ефективні підрозділи.

Окрім того, президент Володимир Зеленський, зазначив, що оточення українських військових у Бахмуті не можна допустити. Він заявив, що оборона міста дозволяє українській армії паралельно готувати контрнаступ.

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ПВК ВагнераБахмут