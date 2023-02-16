UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Заході вважають, що майбутнє Путіна стає все більш туманним, але шляху до змін немає

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майбутнє російського диктатора Володимира Путіна як політичного лідера стає все менш визначеним, але наразі чіткого шляху до змін у Росії не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами західного чиновника, який говорив на умовах анонімності, Путін був політично стабільним до війни проти України, але зараз люди "говорять про правонаступництво так, як не було рік тому".

При цьому він зазначив малоймовірність того, що в Кремлі відбудуться зміни у найближчому часу, адже "в такому місці, як Росія, немає чіткого шляху до змін".

Так, у Путіна менше шансів залишитись лідером Росії до 2030-х років, ніж до свого рішення про вторгнення в Україну, але вони все ще високі. Західний чиновник додав, що важко уявити програш Путіна на президентських виборах в Росії, які заплановані на наступний рік.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Путін має зрозуміти неможливість виграти війну проти України.

РБК-Україна також повідомляло, що Путін готується до тривалої війни проти України, але частина російської еліти не вірить у перемогу країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна Росії проти України