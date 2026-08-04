На заході України раптово оголосили тривогу: що відомо

Нагадаємо, нещодавно Росія посеред дня ударила ракетами по передмістю Одеси. Ціллю стало людне місце неподалік від ринку.

Напередодні Росія також цинічно атакувала в Херсоні продавця овочів. За ним, кружляючи, влаштував полювання російський дрон.