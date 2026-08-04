На заході України раптово оголосили тривогу: що відомо

На заході України раптово оголосили про повітряну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.
Згідно з опублікованими даними, тривога оголошена в Івано-Франківському районі.
У Повітряних силах повідомили про причину оголошення тривоги.
"Івано-Франківщина - ціль навчальна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Росія посеред дня ударила ракетами по передмістю Одеси. Ціллю стало людне місце неподалік від ринку.
Напередодні Росія також цинічно атакувала в Херсоні продавця овочів. За ним, кружляючи, влаштував полювання російський дрон.