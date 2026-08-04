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На западе Украины внезапно объявили тревогу: что известно

11:49 04.08.2026 Вт
1 мин
Тревога в этой области объявляется не часто
aimg Елена Чупровская
Фото: в Ивано-Франковском районе объявили воздушную тревогу (РБК-Украина Червинская Юлия)

На западе Украины вдруг объявили о воздушной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

Согласно опубликованным данным, тревога объявлена в Ивано-Франковском районе.

В Воздушных силах сообщили о причине оглашения тревоги.

"Ивано-Франковщина - цель учебная", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Россия посреди дня ударила ракетами по пригороду Одессы. Целью стало людное место недалеко от рынка.

Накануне Россия также цинично атаковала в Херсоне продавца овощей. За ним, кружась, устроил охоту русский дрон.

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Ивано-ФранковскВоздушная тревога