На заході України раптово оголосили тривогу: що відомо

На заході України раптово оголосили про повітряну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальниц ю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

У Повітряних силах повідомили про причину оголошення тривоги.

Згідно з опублікованими даними, тривога оголошена в Івано-Франківському районі.

Нагадаємо, нещодавно Росія посеред дня ударила ракетами по передмістю Одеси. Ціллю стало людне місце неподалік від ринку.

Напередодні Росія також цинічно атакувала в Херсоні продавця овочів. За ним, кружляючи, влаштував полювання російський дрон.