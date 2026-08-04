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На заході України раптово оголосили тривогу: що відомо

11:49 04.08.2026 Вт
1 хв
Тривога в цій області оголошується не часто
aimg Олена Чупровська
На заході України раптово оголосили тривогу: що відомо Фото: в Івано-Франківському районі оголосили повітряну тривогу (РБК-Україна Червінська Юлія)
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На заході України раптово оголосили про повітряну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Згідно з опублікованими даними, тривога оголошена в Івано-Франківському районі.

У Повітряних силах повідомили про причину оголошення тривоги.

"Івано-Франківщина - ціль навчальна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Росія посеред дня ударила ракетами по передмістю Одеси. Ціллю стало людне місце неподалік від ринку.

Напередодні Росія також цинічно атакувала в Херсоні продавця овочів. За ним, кружляючи, влаштував полювання російський дрон.

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Івано-Франківськ Повітряна тривога
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