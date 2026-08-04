На западе Украины внезапно объявили тревогу: что известно

На западе Украины вдруг объявили о воздушной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

В Воздушных силах сообщили о причине оглашения тревоги.

Напомним, недавно Россия посреди дня ударила ракетами по пригороду Одессы. Целью стало людное место недалеко от рынка.

Накануне Россия также цинично атаковала в Херсоне продавца овощей. За ним, кружась, устроил охоту русский дрон.