На заході потеплішає, місцями в країні очікується туман та ожеледь: погода на завтра

Завтра, 29 січня, на заході України дещо потеплішає. Місцями в Україні попереджають про ранковий туман й ожеледь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

"Мінлива хмарність. Вночі у південно-східних областях та в Карпатах, вдень в Криму невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів... На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман.

Зазначається, що вітер північний, північно-східний 7-12 м/с, у західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -5 до -2 вночі й від 0 до +4 вдень;

на півночі коливатиметься від -6 до -4 вночі й від -2 до 0 вдень;

на півдні коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;

на сході коливатиметься від -5 до -1 вночі й від -1 до +1 вдень.

Фото: погода на 29 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -7 - -2, а вдень від -3 до +2. У Києві тим часом від -4 до -6, а вдень близько від 0 до -2.

Сніголавинна ситуація

Помірна сніголавинна небезпека очікується 28-29 січня - на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Фото: Сніголавинна ситуація 29 січня (facebook.com/lavyny.official)