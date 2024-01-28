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На западе потеплеет, местами в стране ожидается туман и гололедица: погода на завтра

Воскресенье 28 января 2024 17:09
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На западе потеплеет, местами в стране ожидается туман и гололедица: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 29 января, на западе Украины несколько потеплеет. Местами в Украине предупреждают о утреннем тумане и гололеде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность. Ночью в юго-восточных областях и в Карпатах, днем в Крыму небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков... На дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

В западных и северных областях ночью и утром местами туман.

Отмечается, что ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -5 до -2 ночью и от 0 до +4 днем;
  • на севере будет колебаться от -6 до -4 ночью и от -2 до 0 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +1 ночью и от -1 до +1 днем;
  • на востоке будет колебаться от -5 до -1 ночью и от -1 до +1 днем.

На западе потеплеет, местами в стране ожидается туман и гололедица: погода на завтра

Фото: погода на 29 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -7 - -2, а днем от -3 до +2. В Киеве тем временем от -4 до -6, а днем около от 0 до -2.

Снеголавинная ситуация

Умеренная снеголавинная опасность ожидается 28-29 января - на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

На западе потеплеет, местами в стране ожидается туман и гололедица: погода на завтра

Фото: Снежная ситуация 29 января (facebook.com/lavyny.official)

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