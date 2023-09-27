На заході очікується туман, повітря прогріється до +28: погода на завтра

Завтра, 28 вересня, по усій території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. В західних й Житомирській області вночі та вранці туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Невелика хмарність. Без опадів; у західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 28 вересня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +9 - +14, вдень +23 - +28, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +24-26.
"Зверніть увагу, 28-30 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.
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