На западе ожидается туман, воздух прогреется до +28: погода на завтра

Завтра, 28 сентября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность, впрочем, без осадков. В западных и Житомирской области ночью и утром туман.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность. Без осадков; в западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер северо-восточный (в западных областях - юго-восточный), 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 28 сентября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +9 - +14, днем +23 - +28, а в Киеве - ночью +10 - +12, днем около +24-26.
"Обратите внимание, 28-30 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавляет пресс-служба.
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