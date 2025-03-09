На Заході обговорюють створення нового розвідувального альянсу після рішень Трампа, - ЗМІ

Джерела газети зазначають, що розвідувальний альянс "П'ять очей" між Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Британією та США може стати альянсом "Чотири ока", оскільки країни-союзники обговорюють можливість створення окремого підрозділу.

"Безпрецедентне рішення президента США заборонити союзникам, включаючи Великобританію, передавати Україні секретні матеріали, які могли б бути корисні для цієї східноєвропейської країни, спричинило заклики до створення нової групи для обміну розвідданими без участі США", - сказало високопоставлене джерело у сфері безпеки.

Зазначається, що пропонується створити підгрупу, яка дозволить обмінюватися розвідданими без вето США.

Інше джерело видання зазначає, що припинення співпраці з США було б занадто агресивним актом, і союзники не хочуть спровокувати реакцію Трампа. Але все ж спостерігається відхід від того, щоб відкрито ділитися інформацією.

"Великобританія також стежить за тим, що США надають нам, щоб з'ясувати, чи не змінюють США обсяги розвідувальних даних, які вони надають", - додають джерела.

За словами співрозмовника, проблема в обміні даних між союзниками в основному полягає в необроблених розвідувальних даних, які можуть викрити джерела. Тому більше уваги буде приділятися упаковці інформації, щоб замаскувати її походження.