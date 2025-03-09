На Западе обсуждают создание нового разведывательного альянса после решений Трампа, - СМИ

Источники газеты отмечают, что разведывательный альянс "Пять глаз" между Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Британией и США может стать альянсом "Четыре глаза", поскольку страны-союзники обсуждают возможность создания отдельного подразделения.

"Беспрецедентное решение президента США запретить союзникам, включая Великобританию, передавать Украине секретные материалы, которые могли бы быть полезны для этой восточноевропейской страны, повлекло призывы к созданию новой группы для обмена разведданными без участия США", - сказал высокопоставленный источник в сфере безопасности.

Отмечается, что предлагается создать подгруппу, которая позволит обмениваться разведданными без вето США.

Другой источник издания отмечает, что прекращение сотрудничества с США было бы слишком агрессивным актом, и союзники не хотят спровоцировать реакцию Трампа. Но все же наблюдается отход от того, чтобы открыто делиться информацией.

"Великобритания также следит за тем, что США предоставляют нам, чтобы выяснить, не меняют ли США объемы разведывательных данных, которые они предоставляют", - добавляют источники.

По словам собеседника, проблема в обмене данных между союзниками в основном заключается в необработанных разведывательных данных, которые могут разоблачить источники. Поэтому больше внимания будет уделяться упаковке информации, чтобы замаскировать ее происхождение.