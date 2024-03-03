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На заході невеликі дощі, місцями в Україні прогріє до +16: погода на завтра

Неділя 03 березня 2024 17:29
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На заході невеликі дощі, місцями в Україні прогріє до +16: погода на завтра Фото: погода на завтра, 4 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 4 березня, невеликі дощі очікуються у західних областях. На решті територій без опадів. Деінде в країні прогріє до +16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. У західних областях невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від 0 до +5 вночі й від +8 до +16 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +5 до +8 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +7 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +5 до +9 вдень.

На заході невеликі дощі, місцями в Україні прогріє до +16: погода на завтра

Фото: погода на 4 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -3 до +2, а вдень від +5 до +10. У Києві вночі близько 0, а вдень від +6 до +8.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.

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