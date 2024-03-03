На заході невеликі дощі, місцями в Україні прогріє до +16: погода на завтра

Завтра, 4 березня, невеликі дощі очікуються у західних областях. На решті територій без опадів. Деінде в країні прогріє до +16.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -3 до +2, а вдень від +5 до +10. У Києві вночі близько 0, а вдень від +6 до +8.

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. У західних областях невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.

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