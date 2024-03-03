На заході невеликі дощі, місцями в Україні прогріє до +16: погода на завтра
Завтра, 4 березня, невеликі дощі очікуються у західних областях. На решті територій без опадів. Деінде в країні прогріє до +16.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. У західних областях невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від 0 до +5 вночі й від +8 до +16 вдень;
- на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +5 до +8 вдень;
- на півдні коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +7 до +11 вдень;
- на сході коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +5 до +9 вдень.
Фото: погода на 4 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -3 до +2, а вдень від +5 до +10. У Києві вночі близько 0, а вдень від +6 до +8.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.
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