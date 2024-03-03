На западе небольшие дожди, местами в Украине прогреет до +16: погода на завтра

Завтра, 4 марта, небольшие дожди ожидаются в западных областях. На остальных территориях без осадков. Кое-где в стране прогреет до +16.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -3 до +2, а днем от +5 до +10. В Киеве ночью около 0, а днем от +6 до +8.

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. В западных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.

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