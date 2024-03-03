На западе небольшие дожди, местами в Украине прогреет до +16: погода на завтра
Завтра, 4 марта, небольшие дожди ожидаются в западных областях. На остальных территориях без осадков. Кое-где в стране прогреет до +16.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. В западных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от 0 до +5 ночью и от +8 до +16 днем;
- на севере будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +5 до +8 днем;
- на юге будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +7 до +11 днем;
- на востоке будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +5 до +9 днем.
Фото: погода на 4 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -3 до +2, а днем от +5 до +10. В Киеве ночью около 0, а днем от +6 до +8.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.
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