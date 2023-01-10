На заході мокрий сніг, подекуди пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. У західних регіонах, а також в Одеській областях вночі та вранці прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території України без опадів, тільки у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі невеликий сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу (в Криму 2-7° тепла), у східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу.

У північних регіонах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу. У Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, сьогодні рятувальники попереджали українців про ожеледицю на дорогах у низці регіонів.

Окрім того, синоптики дали прогноз погоди до кінця зими.

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