Українців попередили про ожеледицю на дорогах: рятувальники дали поради водіям

У вівторок, 10 січня, рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах у низці областей України. У зв'язку з цим на окремих ділянках може спостерігатися погіршення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Упродовж доби 10 січня у Київській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях на дорогах буде ожеледиця.

ДСНС попереджає про I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.

Водії закликають бути обережними та уважними під час керування автомобілем. Також слід обирати безпечний швидкісний режим, враховуючи інтенсивність руху, а також особливості і стан машини.

Також українців закликають звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Нагадаємо, сьогодні українців попереджали про сильні пориви вітру у більшості регіонів України.

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