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На заході дощі та вітер, місцями в країні прогріє до +10: погода на завтра

Фото: погода на завтра, 11 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 11 березня, на Прикарпатті, а також вдень у західних областях очікуються дощі та сильний вітер.

"Хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба. 

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +7 вночі й від +5 до +13 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до -7 вночі й від +2 до +6 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +5 вночі й від +8 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від -3 до -7 вночі й від 0 до +3 вдень.

Фото: погода на 11 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -6 до -1, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі від -4 до -2, а вдень від +4 до +6.

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Погода в Україні