На западе дожди и ветер, местами в стране прогреет до +10: погода на завтра

Завтра, 11 марта, на Прикарпатье, а также днем в западных областях ожидаются дожди и сильный ветер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с
Температура:
Фото: погода на 11 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -6 до -1, а днем от +3 до +8. В Киеве тем временем ночью от -4 до -2, а днем от +4 до +6.
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