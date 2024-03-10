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На западе дожди и ветер, местами в стране прогреет до +10: погода на завтра

Фото: погода на завтра, 11 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 марта, на Прикарпатье, а также днем в западных областях ожидаются дожди и сильный ветер.

"Облачно с прояснениями. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, днем в западных, местами Одесской и Винницкой областях дождь; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба. 

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до +7 ночью и от +5 до +13 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до -7 ночью и от +2 до +6 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +5 ночью и от +8 до +11 днем;
  • на востоке будет колебаться от -3 до -7 ночью и от 0 до +3 днем.


Фото: погода на 11 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -6 до -1, а днем от +3 до +8. В Киеве тем временем ночью от -4 до -2, а днем от +4 до +6.

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