На заході дощі та мокрий сніг, вночі місцями температура впаде до -7: погода на завтра

Завтра, 19 лютого, на заході очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. Деінде вночі температура впаде до -7.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер очікується північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 19 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області коливатиметься від -1 до -6, а вдень від +2 до +3. У Києві вночі від -3 до -5, а вдень від 0 до +2.
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