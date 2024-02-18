UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На заході дощі та мокрий сніг, вночі місцями температура впаде до -7: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 19 лютого, на заході очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. Деінде вночі температура впаде до -7.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від +3 до +8 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -3 до -7 вночі й від +1 до +2 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -5 вночі й від -1 до +1 вдень.

Фото: погода на 19 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області коливатиметься від -1 до -6, а вдень від +2 до +3. У Києві вночі від -3 до -5, а вдень від 0 до +2. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні