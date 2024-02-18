RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На западе дождь и мокрый снег, ночью местами температура упадет до -7: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 19 февраля, на западе ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где ночью температура упадет до -7.

"Облачно с прояснениями. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от +3 до +8 днем;
  • на севере будет колебаться от -3 до -7 ночью и от +1 до +2 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +4 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до +1 днем.

Фото: погода на 19 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области будет колебаться от -1 до -6, а днем от +2 до +3. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от 0 до +2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине