На западе дождь и мокрый снег, ночью местами температура упадет до -7: погода на завтра

"Облачно с прояснениями. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от +3 до +8 днем;

на севере будет колебаться от -3 до -7 ночью и от +1 до +2 днем;

на юге будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +4 днем;

на востоке будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до +1 днем.

Фото: погода на 19 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области будет колебаться от -1 до -6, а днем от +2 до +3. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от 0 до +2.