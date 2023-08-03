На заході дощі та грози, а на решті територій - без опадів: погода на завтра

В Україні, завтра, 4 серпня, очікуються короткочасні дощі й грози в більшості західних областей. На решті територій без опадів, температура повітря прогріється до +33 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"У більшості західних областей, вдень і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території малохмарно, без опадів", - пише пресслужба.
Вітер, як пише пресслужба, очікується південний, південно-західний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +15 - +20, вдень +30 - +33, а в Києві - вночі +18 - +20, вдень +31 - +33.
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