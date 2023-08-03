UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На заході дощі та грози, а на решті територій - без опадів: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, завтра, 4 серпня, очікуються короткочасні дощі й грози в більшості західних областей. На решті територій без опадів, температура повітря прогріється до +33 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У більшості західних областей, вдень і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території малохмарно, без опадів", - пише пресслужба.

Вітер, як пише пресслужба, очікується  південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +26 до +31 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +30 до +33 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +21 до +33 вдень;
  • на сході коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +29 до +31 вдень.

Фото: прогноз погоди на 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +15 - +20, вдень +30 - +33, а в Києві - вночі +18 - +20, вдень +31 - +33.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода