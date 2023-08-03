На западе дожди и грозы, а на остальных территориях - без осадков: погода на завтра

В Украине, 4 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы в большинстве западных областей. На остальных территориях без осадков, температура воздуха прогреется до +33 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"В большинстве западных областей, днем и в Житомирской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; на остальной части территорий малооблачно, без осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 4 августа (facebook.com/UkrHMC)
"Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +15 - +20, днем +30 - +33, а в Киеве - ночью +18 - +20, днем +31 - +33.
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