На заході дощі, а на півдні до +27: прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 22 жовтня, буде по-осінньому теплою. Проте західні регіони нашої країни накриють дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, завтра невеликі дощі очікуються на заході нашої країни, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.
Вітер переважно південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря очікується:
- на півночі: вдень +14 +22 градуси, вночі +5 +12;
- на заході: вдень +19 +22 градуси, вночі +13 +15;
- на сході: вдень +13 +19 градусів, вночі +4 +10;
- у центрі: вдень +21 +26 градусів, вночі +10 +15;
- на півдні: вдень +22 +27 градусів, вночі +13 +15.
Погода у Києві
У столиці завтра хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +20 градусів, а вночі +8 +10 градусів.
Осінь в Україні
В Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останнього тижня стовпчики термометрів показують від +5 до +19 градусів вдень, а вночі у деяких областях заморозки.
В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.