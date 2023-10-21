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На западе дожди, а на юге до +27: прогноз погоды на завтра

Украина, Суббота 21 октября 2023 18:12
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На западе дожди, а на юге до +27: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине ожидается теплая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 22 октября, будет по-осеннему теплой. Однако западные регионы нашей страны накроют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра небольшие дожди ожидаются на западе нашей страны, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.

Ветер преимущественно юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, но также возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ожидается:

  • на севере: днем +14 +22 градуса, ночью +5 +12;
  • на западе: днем +19 +22 градуса, ночью +13 +15;
  • на востоке: днем +13 +19 градусов, ночью +4 +10;
  • в центре: днем +21 +26 градусов, ночью +10 +15;
  • на юге: днем +22 +27 градусов, ночью +13 +15.

На западе дожди, а на юге до +27: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут днем около +20 градусов, а ночью +8 +10 градусов.

На западе дожди, а на юге до +27: прогноз погоды на завтра

Осень в Украине

В Украине в середине октября пришла осенняя прохлада. В последнюю неделю столбики термометров показывают от +5 до +19 градусов днем, а ночью в некоторых областях заморозки.

В Укргидрометцентре предупредили, что после 20 октября украинцев ждет серьезное похолодание, местами возможен мокрый снег.

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