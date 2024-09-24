На заході дощі з грозами: прогноз погоди на завтра в Україні

При цьому завтра вдень дощі очікуються дощі з грозами у західних областях. На решті території країни опади не прогнозуються.

Вітер південний та південно-східний, швидкість 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів до 17. Вдень температура підніметься до 23-28 градусів, а у західних областях очікується 18-23 градуси.

Погода у столичному регіоні

У Київській області також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів, а вдень - від 23 до 28 градусів. У Києві вночі очікується 11-13 градусів тепла, вдень - 25-27 градусів.