На заході дощі з грозами: прогноз погоди на завтра в Україні

У середу, 25 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі та місцями грози можливі на Прикарпатті та Закарпатті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
При цьому завтра вдень дощі очікуються дощі з грозами у західних областях. На решті території країни опади не прогнозуються.
Вітер південний та південно-східний, швидкість 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на узбережжі морів до 17. Вдень температура підніметься до 23-28 градусів, а у західних областях очікується 18-23 градуси.
У Київській області також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів, а вдень - від 23 до 28 градусів. У Києві вночі очікується 11-13 градусів тепла, вдень - 25-27 градусів.
Вересень 2024 року дивує аномально теплою погодою. Попри прогнози похолодання, цього тижня очікується навіть підвищення температури, особливо вночі.
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