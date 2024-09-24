На западе дожди с грозами: прогноз погоды на завтра в Украине

При этом завтра днем дожди ожидаются дожди с грозами в западных областях. На остальной территории страны осадки не прогнозируются.

Ветер южный и юго-восточный, скорость 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, на побережье морей до 17. Днем температура поднимется до 23-28 градусов, а в западных областях ожидается 18-23 градуса.

Погода в столичном регионе

В Киевской области также будет переменная облачность без осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов, а днем - от 23 до 28 градусов. В Киеве ночью ожидается 11-13 градусов тепла, днем - 25-27 градусов.