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На заході дощі з грозами, а на півдні спека до +34: прогноз погоди на завтра

Вівторок 23 липня 2024 13:29
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На заході дощі з грозами, а на півдні спека до +34: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 24 липня, в Україні буде мінлива погода. На заході очікуються дощі та грози, а на півдні - спека до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

По прогнозу синоптиків, у західних областях буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями прогнозується невеликий дощ, а вдень помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На Закарпатті та в Карпатах місцями очікуються значні дощі. Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, а вдень +22 +27. В Карпатах вночі очікується +9 +14 градусів, а вдень +16 +21.

На решті території прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Житомирській та Вінницькій областях подекуди буде короткочасний дощ.

Температура повітря вночі буде +14 +19 градусів, а вдень +25 +30. При цьому у південній частині вночі очікується +19 +24 градуси, а вдень +29 +34. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

На заході дощі з грозами, а на півдні спека до +34: прогноз погоди на завтра

Погода у столичному регіоні

У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме +14 +19 градусів, а вдень +25 +30. У Києві вночі буде +17+19 градусів, а вдень +26 +28.

Спека в Україні побила температурні рекорди одразу в п'яти областях. Деталі - в матеріалі РБК-Україна.

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