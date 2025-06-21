На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей, крім західних, можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі в області температура коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +16 до +21. У Києві ж вночі - від +11 до +13, а вдень - близько +20.

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Також можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім заходу, невеликі короткочасні дощі", - пише Укргідрометцентр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Віра Балабуха в інтерв'ю агентству розповіла про те, як повномасштабна війна пришвидшує зміну клімату на території країни.

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