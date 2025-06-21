ua en ru
Сб, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні

Субота 21 червня 2025 08:00
UA EN RU
На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей, крім західних, можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

"Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім заходу, невеликі короткочасні дощі", - пише Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +9 до +13 вночі й від +17 до +21 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +12 до +17 вночі й від +21 до +23 вдень;
  • на сході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +19 до +21 вдень.

На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода на 21 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Також можливий невеликий короткочасний дощ.

Вночі в області температура коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +16 до +21. У Києві ж вночі - від +11 до +13, а вдень - близько +20.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Віра Балабуха в інтерв'ю агентству розповіла про те, як повномасштабна війна пришвидшує зміну клімату на території країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
Наступ загруз: в Естонії оцінили можливість оперативного прориву РФ на фронті
Наступ загруз: в Естонії оцінили можливість оперативного прориву РФ на фронті
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді