На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей, кроме западных, возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Ночью в области температура будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +16 до +21. В Киеве же ночью - от +11 до +13, а днем - около +20.

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Также возможен небольшой кратковременный дождь.

"Облачно с прояснениями. Ночью в северных, Черкасской и Кировоградской областях, днем в Украине, кроме запада, небольшие кратковременные дожди", - пишет Укргидрометцентр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вера Балабуха в интервью агентству рассказала о том, как полномасштабная война ускоряет изменение климата на территории страны.

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