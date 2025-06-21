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На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

Суббота 21 июня 2025 08:00
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На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей, кроме западных, возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"Облачно с прояснениями. Ночью в северных, Черкасской и Кировоградской областях, днем в Украине, кроме запада, небольшие кратковременные дожди", - пишет Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный, от 7 до 12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на севере будет колебаться от +9 до +13 ночью и от +17 до +21 днем;
  • на юге будет колебаться от +12 до +17 ночью и от +21 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +19 до +21 днем.

На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода на 21 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Также возможен небольшой кратковременный дождь.

Ночью в области температура будет колебаться от +8 до +13, а днем - от +16 до +21. В Киеве же ночью - от +11 до +13, а днем - около +20.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вера Балабуха в интервью агентству рассказала о том, как полномасштабная война ускоряет изменение климата на территории страны.

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