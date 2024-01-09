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Для захисту від злочинності. В Україні створюють платформу відеоспостереження

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні почали створювати єдину платформу відеоспостереження. Вона потрібна для того, щоб захистити українців від злочинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження", - заявив глава українського уряду.

 

За його словами, з понад 50 тисяч відеокамер близько 8 тисяч вже інтегровано. Ця робота продовжується постійно.

Шмигаль наголосив, що в Україні змінюють стандарти безпеки у цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни.

"Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним з пріоритетів уряду на цей та наступні роки", - додав прем'єр.

Відновлення роботи камер на дорогах

Нагадаємо, 28 квітня 2023 року в Україні знову запустили роботу камер для фіксації порушення правил дорожнього руху.

Камери почали працювати у 16 містах та регіонах.

Також ми писали, що за словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%.

При цьому, як додав чиновник, зростає кількість шахраїв.

 

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