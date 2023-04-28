На дорогах України запрацювали нові камери фіксації порушень ПДР: адреси

В Україні від сьогодні, 28 квітня відновили роботу камер автоматичної фіксації порушень на автошляхах у 16 містах і регіонах. Мова йде про 39 таких комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Де саме запрацюють ці камери

Зокрема, йдеться про дороги міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей.

В названих містах і областях відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення РФ.

При цьому в місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю.

Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху.

Розташування комплексів:

м. Житомир (1 комплекс):

Чуднівський міст, напрямок спрямування приладу вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Івано-Франківськ (3 комплекси):

вул. Євгена Коновальця, 411, напрямок спрямування приладу вул. Довбуша (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Євгена Коновальця, 320, напрямок спрямування приладу вул. Світла (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Тисменицька, 311, напрямок спрямування приладу в’їзду в місто (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Київ (2 комплекси):

просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Виставкова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кременчук (3 комплекси):

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)

Запускаються вперше:

вул. Вадима Пугачова, 6-Д, напрямок спрямування приладу вул. Олександра Корпана (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Полтавський, 265, напрямок спрямування приладу вул. Горліс-Горського (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Львів (2 комплекси):

вул. Василя Стуса, 39, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Володимира Великого, 18, напрямок спрямування приладу вул. Стрийська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Мукачево (1 комплекс):

вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Полтава (2 комплекси):

вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Чернівці (1 комплекс):

вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Черкаси (1 комплекс):

вул. Благовісна, 341/40, напрямок спрямування приладу вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Дніпро (2 комплекси):

Запускаються вперше:

вул. Набережна Заводська, 64, напрямок спрямування приладу просп. Свободи (обмеження швидкості 70 км/год)

вул. Набережна Перемоги, 38-А, напрямок спрямування приладу Пішохідний міст (обмеження швидкості 70 км/год)

Вінницька область (1 комплекс):

на 404 км+640 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год)

Волинська область (2 комплекси):

на 129 км+788 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год)

на 82 км+575 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

Івано-Франківська область (1 комплекс):

на 227 км+233 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Татарів (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область (4 комплекси):

на 35 км+240 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 14 км+016 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 26 км+050 автодороги Н-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 101 км+400 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Кіровоградська область (1 комплекс):

на 253 км+462 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Львівська область (11 комплексів):

на 490 км+400 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Буськ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 3 км+360 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу с. Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год)

на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год)

на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год)

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

на 541 км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год)

на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 53 км+580 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу смт Краковець (обмеження швидкості 50 км/год)

Рівненська область (1 комплекс):

на 371 км+971 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що з 16 травня 2022 року Нацполіція відновила роботу камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які після початку повномасштабного вторгнення РФ тимчасово не працювали.

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