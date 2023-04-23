Для защиты от Китая: Япония ускорит производство подводных дронов

Япония будет способствовать ускоренной разработке и производству беспилотных подводных дронов для укрепления безопасности в море из-за роста военной угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Корабли китайской береговой охраны в последнее время неоднократно входили в японские территориальные воды в Восточно-Китайском море в районе контролируемых Токио островов Сэнкаку, на которые претендует Пекин.

Территориальный спор в отношении этих нескольких безлюдных островов остается одним из факторов, наиболее влияющих на усиление напряженности в японско-китайских отношениях.

В подготовленном правительством премьер-министра Японии Фумио Кишиды проекте новой стратегии океанической политики страны говорится, что в целях усиления безопасности в море Япония ускорит разработку и производство беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для ведения наблюдения и разведки.