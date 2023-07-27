Для захисту Одеси. Україна залучила партнерів до пошуку систем ППО, - Зеленський

"Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами", - зазначив президент України.

Глава держави також зазначив, що заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області.

"Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор", - додав Зеленський.

Обстріли росіян Одеської області

Російські війська в останні тижні, після виходу РФ із "зернової угоди", суттєво посилили комбіновані удари із застосуванням ракет різних типів та дронів-камікадзе по інфраструктурі Одеської та Миколаївської області, зокрема по морських портах та зернових терміналах.

Зокрема, у ніч проти 23 липня російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили 9 із них. Це був один із наймасовіших обстрілів Одеси з початку повномасштабної війни.

Російські ракети потрапили до історичного центру міста. Пошкоджено понад 20 пам'яток, зокрема частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Внаслідок удару відомо про двох загиблих.