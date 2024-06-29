Захистіть себе в мережі: прості поради, як уберегти акаунти від зламу

При налаштуванні такої функції для входу в обліковий запис, крім імені користувача і пароля, необхідно буде вказати електронний ключ або код підтвердження, які ви відправите на свій смартфон, електронну поштову скриньку або відповідну програму.

Це слід зробити, якщо ви входите з браузера або мобільного пристрою з невідомим обліковим записом.

Навіть якщо шахрай дізнався ваш пароль, він все ще не зможе отримати доступ до вашого облікового запису без додаткового підтвердження.

Шукайте таку функцію в налаштуваннях або переходьте за посиланнями та налаштовуйте багатофакторну автентифікацію до своїх акаунтів: