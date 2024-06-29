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Захистіть себе в мережі: прості поради, як уберегти акаунти від зламу

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Щоб захистити акаунти у соцмережах та месенджерах достатньо ввімкнути багатофакторну автентифікацію. Це як секретний код, який захистить твої акаунти, навіть якщо хтось дізнається твій пароль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Вовчанської громади.

При налаштуванні такої функції для входу в обліковий запис, крім імені користувача і пароля, необхідно буде вказати електронний ключ або код підтвердження, які ви відправите на свій смартфон, електронну поштову скриньку або відповідну програму.

Це слід зробити, якщо ви входите з браузера або мобільного пристрою з невідомим обліковим записом.

Навіть якщо шахрай дізнався ваш пароль, він все ще не зможе отримати доступ до вашого облікового запису без додаткового підтвердження.

Шукайте таку функцію в налаштуваннях або переходьте за посиланнями та налаштовуйте багатофакторну автентифікацію до своїх акаунтів:

Раніше українцям нагадали, як подати заяву у кіберполіцію.

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