Защитите себя в сети: простые советы, как уберечь аккаунты от взлома

При настройке такой функции для входа в учетную запись, кроме имени пользователя и пароля, необходимо будет указать электронный ключ или код подтверждения, которые вы отправите на свой смартфон, электронный почтовый ящик или соответствующее приложение.

Это следует сделать, если вы входите с браузера или мобильного устройства с неизвестной учетной записью.

Даже если мошенник узнал ваш пароль, он все еще не сможет получить доступ к вашей учетной записи без дополнительного подтверждения.

Ищите такую функцию в настройках или переходите по ссылкам и настраивайте многофакторную аутентификацию к своим аккаунтам: