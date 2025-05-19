ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Український рекордсмен світу Говоров несподівано завершив олімпійську кар'єру

Понеділок 19 травня 2025 20:12
UA EN RU
Український рекордсмен світу Говоров несподівано завершив олімпійську кар'єру Фото: Андрій Говоров (instagram.com/govorov_andrii)
Автор: Андрій Костенко

Український плавець Андрій Говоров більше не боротиметься за олімпійські медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

33-річний спортсмен у соціальній мережі повідомив про завершення своєї олімпійської кар'єри.

Непросте рішення

Ще місяць тому Говоров планував повернення на Ігри, після того як до програми Олімпіади-2028 було додано його коронну дисципліну – 50 метрів батерфляєм. Це рішення надихнуло його поставити перед собою нову ціль.

Але зрештою плавець вирішив не брати участі у відборі на Ігри в Лос-Анджелесі.

"Це було непросте рішення. Це була подорож, жертва і покликання. Дякую всім, хто був частиною цього. Я довго розмірковував, зважуючи все, що було важливим. Змагання в Лос-Анджелесі були моєю мрією. Але життя розпорядилося інакше", – написав Говоров.

При цьому він наголосив, що йдеться про завершення саме олімпійської кар'єри. Про участь в інших стартах спортсмен поки не повідомив.

Хто такий Андрій Говоров

Уродженець Севастополя. Дворазовий чемпіон юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі, багаторазовий призер чемпіонатів Європи серед дорослих на дистанції 50 м батерфляєм.

Шестиразовий рекордсмен України на дистанціях 50 м і 100 м вільним стилем та 50 м батерфляєм у коротких басейнах. Учасник Олімпійських ігор 2012 та 2016 років, де виступав на 50 м вільним стилем.

Автор світового рекорду на 50 метрів батерфляєм – 22,17 секунди. Досягнення було встановлене у липні 2018 року та неперевершене досі.

Раніше Богачук з падінням і без нокауту переміг у непростому протистоянні американського боксера.

А Магучіх одним стрибком тріумфувала в Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Збірна України Рекорди
NEWS
Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти
Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну