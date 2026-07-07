UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Захист заправок і поставки бензину: Кабмін підготував відповідь на удари Росії по АЗС

20:16 07.07.2026 Вт
2 хв
Свириденко розказала, чи є дефіцит бензину на тлі атак РФ
aimg Олена Бджола
Фото: прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко (Getty Images)

Уряд працює над захистом АЗС та безперебійним постачанням пального у прифронтові регіони. Прийняті важливі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у Telegram.

Кабмін має рішення щодо захисту АЗС

7 липня відбулася координаційна нарада Уряду з операторами ринку нафтопродуктів та всіма причетними відомствами. Мета заходу - стабільне забезпечення України пальним.

"У пріоритеті - потреби прифронтових громад", - запевнила Свириденко.

Наразі російські удари по АЗС стали викликом для безпеки людей та паливної інфраструктури.

"Необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає. Завчасно реалізуємо комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, Сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури", - заявила прем'єрка.

Окремо Кабмін визначив додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС у регіонах, що знаходяться під постійними ворожими атаками.

Удари РФ по українських АЗС

Нагадаємо, 6 липня окупанти ударили по АЗС у Запоріжжі: загинули дві людини, ще дев'ять - отримали поранення.

Міністерство закордонних справ Азербайджану вручило ноту протесту послу Росії Михайлу Євдокимову. Приводом став черговий удар по автозаправній станції компанії SOCAR на Миколаївщині 5 липня.

3 липня російські окупанти ударили по кількох АЗС у Лубенському районі Полтавської області. Поранена людина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаАЗСЮлія Свириденкопальне