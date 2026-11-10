Захист від РФ: Польща отримала нову партію танків K2 і гаубиць K9 з Південної Кореї

Про отримання останньої цьогорічної партії техніки Агентство озброєння Польщі повідомило 9 листопада. За даними відомства, кілька десятків гаубиць K9 Thunder і танків K2 Black Panther розвантажують після прибуття до країни.

Фото: постачання озброєнь до Польщі з Південної Кореї (Agencja Uzbrojenia)

Техніку придбали за двома контрактами, підписаними 1 грудня 2023 року та 1 серпня 2025 року. За словами агентства, протягом кількох днів вона надійде до підрозділів на східному фланзі Польщі та підсилить вогневу міць 16-ї механізованої дивізії.

16-та механізована дивізія базується на північному сході країни. Цей район межує з Калінінградським ексклавом Росії і розташований поблизу Сувалкського коридору, вузької смуги землі між Калінінградом і Білоруссю, яка з'єднує Польщу з країнами Балтії. Це один із найпильніше контрольованих регіонів східного флангу НАТО.

Контракт грудня 2023 року передбачає постачання 152 гаубиць K9 виробництва Hanwha Aerospace на суму близько 2,6 млрд долларов, повідомляло Defense News. K9 - гусенична 155-мм гармата, яка може стріляти на ходу між позиціями. Її використовують кілька країн НАТО та партнерів, зокрема Фінляндія, Норвегія й Естонія. Пізніші K9 для Польщі включають локалізовану версію K9PL, адаптовану до польського обладнання.

Угода серпня 2025 року стала другим виконавчим контрактом Польщі на танки K2. Вона охоплює 180 машин виробництва Hyundai Rotem, зокрема 64 модернізовані K2PL, які вироблятимуть у Польщі. Вартість контракту становить близько 6,5 млрд доларів. Постачання за ним уже розпочалися, коли Польща отримала перші K2 за новою угодою.

K2 - 55-тонний основний бойовий танк із 120-мм гладкоствольною гарматою та автоматом заряджання, що дозволяє екіпажу обходитися без окремого заряджальника.

Польща розпочала закупівлі в Південної Кореї у 2022 році. Тоді Варшава підписала рамкові угоди на постачання до 1000 танків K2, 672 гаубиць K9 і 288 реактивних систем Chunmoo для заміни техніки радянського зразка, значну частину якої вона передала Україні. Перші виконавчі контракти того року передбачали 180 K2 і 212 K9. Вже за кілька місяців перші південнокорейські гаубиці й танки для Польщі зійшли з конвеєра.

Нові поставки є частиною одного з наймасштабніших військових нарощувань у Європі. У 2026 році Польща планує витратити на оборону близько 4,8% ВВП, що є одним із найвищих показників у НАТО. Країна розширює армію, щоб розгорнути більше бронетанкових та артилерійських підрозділів уздовж східного кордону.