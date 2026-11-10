Защита от РФ: Польша получила новую партию танков K2 и гаубиц K9 из Южной Кореи

О получении последней партии техники Агентство вооружения Польши сообщило 9 ноября. По данным ведомства, несколько десятков гаубиц K9 Thunder и танков K2 Black Panther разгружают по прибытии в страну.

Фото: поставка вооружений в Польшу из Южной Кореи (Agencja Uzbrojenia)

Технику приобрели по двум контрактам, подписанным 1 декабря 2023 года и 1 августа 2025 года. По словам агентства, в течение нескольких дней она поступит в подразделения на восточном фланге Польши и усилит огневую мощь 16-й механизированной дивизии.

16-я механизированная дивизия базируется на северо-востоке страны. Этот район граничит с Калининградским эксклавом России и расположен вблизи Сувалкского коридора, узкой полосы земли между Калининградом и Беларусью, соединяющей Польшу со странами Балтии. Это один из наиболее пристально контролируемых регионов восточного фланга НАТО.

Контракт декабря 2023 года предусматривает поставку 152 гаубиц K9 производства Hanwha Aerospace на сумму около 2,6 млрд долларов, сообщало Defense News. K9 - гусеничная 155-мм пушка, которая может стрелять на ходу между позициями. Ее используют несколько стран НАТО и партнеров, включая Финляндию, Норвегию и Эстонию. Более поздние K9 для Польши включают локализованную версию K9PL, адаптированную к польскому оборудованию.

Соглашение августа 2025 года стало вторым исполнительным контрактом Польши на танки K2. Она охватывает 180 машин производства Hyundai Rotem, в том числе 64 модернизированных K2PL, которые будут производить в Польше. Стоимость контракта составляет около 6,5 млрд. долларов. Снабжение за ним уже началось, когда Польша получила первые K2 по новому соглашению.

K2 - 55-тонный основной боевой танк со 120-мм гладкоствольной пушкой и автоматом зарядки, позволяющий экипажу обходиться без отдельного зарядчика.

Польша начала закупки в Южной Корее в 2022 году. Тогда Варшава подписала рамочные соглашения по поставкам до 1000 танков K2, 672 гаубиц K9 и 288 реактивных систем Chunmoo для замены техники советского образца, значительную часть которой она передала Украине. Первые исполнительные контракты в этом году предусматривали 180 K2 и 212 K9. Уже через несколько месяцев первые южнокорейские гаубицы и танки для Польши сошли с конвейера.

Новые поставки являются частью одного из самых масштабных военных наращиваний в Европе. В 2026 году Польша планирует потратить на оборону около 4,8% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в НАТО. Страна расширяет армию, чтобы развернуть больше бронетанковых и артиллерийских подразделений вдоль восточной границы.