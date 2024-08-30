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Захист від раку і не тільки. Чому важливо вакцинуватися від вірусу папіломи людини

Київ, Україна, П'ятниця 30 серпня 2024 06:30
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Захист від раку і не тільки. Чому важливо вакцинуватися від вірусу папіломи людини Фото: Вакцинація дітей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Києві дівчат безкоштовно щеплюють від вірусу папіломи людини. Вакцину закуповують за кошти міського бюджету.

Чому важливо вакцинуватися від цього вірусу та що треба знати про вакцини, у коментарі РБК-Україна розповів лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв.

Хто може отримати безплатне щеплення від ВПЛ

У столиці вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) доступна на безоплатній основі, повідомляє Національний порталі з імунізації.

Цей вірус може викликати рак шийки матки, а це одне з найпоширеніших онкогінекологічних захворювань. За даними КНП "Київський міський онкологічний центр", станом на 1 липня 2024 року близько 4 000 жінок перебувають під наглядом лікарів-онкологів із приводу цього захворювання.

"Майже 40% хворих на рак шийки матки – жінки фертильного віку. Це молоді жінки, які ще могли б стати мамами або котрі мають маленьких дітей, але планують народити ще", – зазначила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

У медичних закладах Києва доступна найсучасніша вакцина проти ВПЛ "Гардасил 9", що захищає від 9 типів ВПЛ: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Минулого року цю вакцину зареєстрували в Україні. Поки вона недоступна для придбання в аптечній мережі.

У цьому році під програму підпадають лише дівчата віком від 9 до 13 років, коли вакцинація від ВПЛ є найбільш ефективною. Схема вакцинації складається з 2-х доз з мінімальним інтервалом 6 місяців.

У Києві безкоштовна вакцинація від ВПЛ доступна майже у 30 медичних закладах. Перелік можна знайти на сайті Національного порталу з імунізації.

Захист від раку і не тільки. Чому важливо вакцинуватися від вірусу папіломи людини

Фото: Вакцинація для профілактики хвороб (ілюстративне freepik.com)

Чому важливо вакцинуватися від вірусу папіломи людини

Вірус папіломи людини (ВПЛ) – це єдиний вірус, у якого доведена роль у формуванні раку, розповідає лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв.

У 2008 році дослідник Харальд цур Хаузен разом зі своїм відділом отримали Нобелівську премію за те, що довели, що ВПЛ 16 і 18 типу викликає рак шийки матки у жінок у понад 80% випадків.

"Сучасні вакцини від вірусу папіломи людини відрізняються тим, що не можуть викликати захворювання. Вони зроблені на основі оболонки вірусу, а не самого його генетичного матеріалу", - зазначає лікар.

Він пояснює: перед першою вакциною ставилося завдання захисту виключно від раку шийки матки. Тому вона містить захист від 16-го і 18-го типів ВПЛ.

"Подальші вакцини почали містити захист від 6-го і 11-го типу ВПЛ, які не викликають рак шийки матки, але призводять до формування кондилом, тобто шкірних наростів. Ці новоутворення ніколи не призведуть до раку, але значно погіршують якість життя таких пацієнтів", - каже Сергій Бакшеєв.

Від ВПЛ вакцинують підлітків у понад 80 країнах світу.

"Спочатку розвивався напрямок вакцинації тільки дівчат, потім виявилося, що чоловіки накопичують і передають жінкам вірус папіломи людини 16 і 18 типу. Чоловіки також хворіють на аногенітальні кондиломи (бородавки). У них ВПЛ частіше викликає рак горла, рак губи, рак гортані", - звертає увагу лікар.

Тому в сучасному світі вакцинують і дорослих чоловіків та жінок, і дівчат, і хлопчиків, додає він.

Захист від раку і не тільки. Чому важливо вакцинуватися від вірусу папіломи людини

Фото: Вакцинація дорослих (ілюстративне freepik.com)

В Україні можна вакцинуватися безкоштовно в Києві та Одесі

Сергій Бакшеєв пояснює: підлітків і дітей до 13-14 років вакцинують, бо середній вік початку статевого життя наближується до 15-17 років. Тому краще вакцинуватися без зустрічі з вірусом папіломи людини.

"Більше 80 країн проводять вакцинацію за рахунок держави. Більшість країн вакцинують і хлопчиків, і дівчат. В Україні по-різному: Київ за рахунок бюджету закупив вакцину для дівчат, місто Одеса закупило вакцину для щеплення і хлопців, і дівчат", - зазначає він.

За словами лікаря, у світі зараз є три вакцини від ВПЛ – всі однаково захищають від раку шийки матки. Одна вакцина – двовалентна, містить захист тільки від 16-го і 18-го типу ВПЛ.

Друга вакцина містить 16-й, 18-й, але додатково й 6-й і 11-й тип ВПЛ, які викликають кондиломи, папіломи, новоутворення. Декілька років тому на світовий ринок вийшла 9-валентна вакцина від ВПЛ.

"В Україні застосовується двовалентна вакцина, яка є у вільному продажу і була включена у державні програми. Також в аптеках доступна 4-валентна вакцина "Гардасил 4", яка входить в державні програми вакцинації підлітків, але за рахунок місцевих бюджетів, - розповідає Сергій Бакшеєв.

Також уже зареєстрована в Україні 9-валентна найсучасніша вакцина, додає він. Її закупили за рахунок місцевого бюджету, тому що на сьогоднішній день вакцинація від ВПЛ не входить до Національного календаря щеплень і не оплачується повноцінно державою.

Спеціаліст зауважує, що Київ на сьогодні є містом в Україні з найсучаснішою вакциною "Гардасил-9", але з вакцинацією виключно дівчат. В Одесі проводять вакцинацію і дівчатам, і хлопцям за рахунок місцевого бюджету, але на сьогоднішній день ще закуповують вакцину "Гардасил 4".

"Підходи трохи відрізняються, але і те, і те є сучасним європейським шляхом для збереження репродуктивного здоров'я нашої української нації", - звертає увагу лікар.

Нагадаємо, ми писали, що МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти COVID.

Також у МОЗ пояснили раніше, у яких випадках потрібна екстрена вакцинація.

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