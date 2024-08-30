Защита от рака и не только. Почему важно вакцинироваться от вируса папилломы человека

В Киеве девочек бесплатно прививают от вируса папилломы человека. Вакцину закупают на средства городского бюджета.

Почему важно вакцинироваться от этого вируса и что нужно знать о вакцинах, в комментарии РБК-Украина рассказал врач-гинеколог Сергей Бакшеев .

Кто может получить бесплатную прививку от ВПЧ

В столице вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) доступна на безвозмездной основе, сообщает Национальный портал по иммунизации.

Этот вирус может вызвать рак шейки матки, а это одно из самых распространенных онкогинекологических заболеваний. По данным КНП "Киевский городской онкологический центр", по состоянию на 1 июля 2024 года около 4 000 женщин находятся под наблюдением врачей-онкологов по поводу этого заболевания.

"Почти 40% больных раком шейки матки – женщины фертильного возраста. Это молодые женщины, которые еще могли бы стать мамами или которые имеют маленьких детей, но планируют родить еще", - отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

В медицинских учреждениях Киева доступна самая современная вакцина против ВПЧ "Гардасил 9", которая защищает от 9 типов ВПЧ: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. В прошлом году эту вакцину зарегистрировали в Украине. Пока она недоступна для покупки в аптечной сети.

В этом году под программу подпадают только девочки в возрасте от 9 до 13 лет, когда вакцинация от ВПЧ наиболее эффективна. Схема вакцинации состоит из 2 доз с минимальным интервалом 6 месяцев.

В Киеве бесплатная вакцинация от ВПЧ доступна почти в 30 медицинских учреждениях. Список можно найти на сайте Национального портала по иммунизации.

Фото: Вакцинация для профилактики болезней (иллюстративный freepik.com)

Почему важно вакцинироваться от вируса папилломы человека

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это единственный вирус, у которого доказана роль в формировании рака, рассказывает врач-гинеколог Сергей Бакшеев.

В 2008 году исследователь Харальд Цур Хаузен вместе со своим отделом получили Нобелевскую премию за то, что доказали, что ВПЧ 16 и 18 типа вызывает рак шейки матки у женщин в более чем 80% случаев.

"Современные вакцины от вируса папилломы человека отличаются тем, что не могут вызывать заболевание. Они сделаны на основе оболочки вируса, а не самого его генетического материала", – отмечает врач.

Он объясняет: перед первой вакциной ставилась задача защиты исключительно от рака шейки матки. Поэтому она содержит защиту от 16-го и 18-го типов ВПЧ.

"Дальнейшие вакцины начали содержать защиту от 6-го и 11-го типа ВПЧ, которые не вызывают рак шейки матки, но приводят к формированию кондилом, то есть кожных наростов. Эти новообразования никогда не приведут к раку, но значительно ухудшают качество жизни таких пациентов" , – говорит Сергей Бакшеев.

От ВПЧ вакцинируют подростков в более чем 80 странах мира.

"Сначала развивалось направление вакцинации только девушек, затем оказалось, что мужчины накапливают и передают женщинам вирус папилломы человека 16 и 18 типа. Мужчины также болеют аногенитальными кондиломами (бородавками). У них ВПЧ чаще вызывает рак горла, рак губы, рак гортани", – обращает внимание врач.

Поэтому в современном мире вакцинируют и взрослых мужчин и женщин, и девушек, и мальчиков, добавляет он.

Фото: Вакцинация взрослых (иллюстративное freepik.com)

В Украине можно вакцинироваться бесплатно в Киеве и Одессе

Сергей Бакшеев объясняет: подростков и детей до 13-14 лет вакцинируют, потому что средний возраст начала половой жизни близится к 15-17 годам. Поэтому лучше вакцинироваться без встречи с вирусом папилломы человека.

"Более 80 стран проводят вакцинацию за счет государства. Большинство стран вакцинируют и мальчиков, и девочек. В Украине по-разному: Киев за счет бюджета закупил вакцину для девочек, город Одесса закупил вакцину для прививки и мальчиков, и девочек", - отмечает он.

По словам врача, в мире сейчас есть три вакцины от ВПЧ – все одинаково защищают от рака шейки матки. Одна вакцина – двухвалентная, содержит защиту только от 16-го и 18-го типа ВПЧ.

Вторая вакцина содержит 16-й, 18-й, но дополнительно и 6-й и 11-й тип ВПЧ, которые вызывают кондиломы, папилломы, новообразования. Несколько лет назад на мировой рынок вышла 9-валентная вакцина от ВПЧ.

"В Украине применяется двухвалентная вакцина, которая есть в свободной продаже и была включена в государственные программы. Также в аптеках доступна 4-валентная вакцина "Гардасил 4", которая входит в государственные программы вакцинации подростков, но за счет местных бюджетов", - рассказывает Сергей Бакшеев.

Также уже зарегистрирована в Украине 9-валентная современная вакцина, добавляет он. Ее закупили за счет местного бюджета, потому что на сегодняшний день вакцинация от ВПЧ не входит в Национальный календарь прививок и не оплачивается полноценно государством.

Специалист отмечает, что Киев сегодня является городом в Украине с самой современной вакциной "Гардасил-9", но с вакцинацией исключительно девочек. В Одессе проводят вакцинацию и девочкам, и мальчикам за счет местного бюджета, но на сегодняшний день еще закупают вакцину "Гардасил 4".

"Подходы немного отличаются, но и то, и то - современный европейский путь для сохранения репродуктивного здоровья нашей украинской нации", - обращает внимание врач.