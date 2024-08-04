ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В яких випадках потребується екстрена вакцина: пояснення МОЗ

Неділя 04 серпня 2024 23:59
UA EN RU
В яких випадках потребується екстрена вакцина: пояснення МОЗ Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вакцинація за Національним календарем щеплень захищає дітей і дорослих від численних інфекцій. Існує чимало випадків, коли виникає необхідність в екстреному щеплені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Правець

У разі порушення цілісності шкіри чи слизових оболонок через травму, обмороження, укус тварини - лікар може рекомендувати екстрену вакцинацію від правця. Це особливо важливо, якщо ви або ваша дитина не вакциновані або минуло більше 5 років з часу останнього щеплення.

Сказ

Люди, які були вкушені твариною з підозрою на сказ, також потребують негайної вакцинації. Навіть незначні подряпини чи сліди слини тварини є підставою для звернення до лікаря у найближчий травмпункт.

Кір

Екстрене щеплення може бути необхідним для дітей та дорослих, які не були щеплені або не хворіли на кір, після контакту з хворою людиною.

"Рекомендацію щодо екстреної вакцинації може надати лише лікар під час огляду чи консультації. Це не завдання для Google, подруги чи Facebook. Лікар врахує всі фактори, пов’язані з вашим станом здоров'я та хронічними захворюваннями", - пише МОЗ.

Якщо ж ви, або ваша дитина не вакциновані від дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи - необхідно проконсультуватись з сімейним лікарем у разі контакту з хворою людиною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у МОЗ розвіяли міф про те, що щеплення необхідне лише дітям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
F-16 вже в Україні. Яке озброєння "засвітили" на українських винищувачах
F-16 вже в Україні. Яке озброєння "засвітили" на українських винищувачах
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку