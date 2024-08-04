В яких випадках потребується екстрена вакцина: пояснення МОЗ

Вакцинація за Національним календарем щеплень захищає дітей і дорослих від численних інфекцій. Існує чимало випадків, коли виникає необхідність в екстреному щеплені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Правець

У разі порушення цілісності шкіри чи слизових оболонок через травму, обмороження, укус тварини - лікар може рекомендувати екстрену вакцинацію від правця. Це особливо важливо, якщо ви або ваша дитина не вакциновані або минуло більше 5 років з часу останнього щеплення.

Сказ

Люди, які були вкушені твариною з підозрою на сказ, також потребують негайної вакцинації. Навіть незначні подряпини чи сліди слини тварини є підставою для звернення до лікаря у найближчий травмпункт.

Кір

Екстрене щеплення може бути необхідним для дітей та дорослих, які не були щеплені або не хворіли на кір, після контакту з хворою людиною.

"Рекомендацію щодо екстреної вакцинації може надати лише лікар під час огляду чи консультації. Це не завдання для Google, подруги чи Facebook. Лікар врахує всі фактори, пов’язані з вашим станом здоров'я та хронічними захворюваннями", - пише МОЗ.

Якщо ж ви, або ваша дитина не вакциновані від дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи - необхідно проконсультуватись з сімейним лікарем у разі контакту з хворою людиною.