Захист від КНДР. Мер Сеула виступив за ядерну зброю для Південної Кореї

Мер столиці Південної Кореї Сеула О Се-хун висловив переконання, що країна повинна мати ядерну зброю, щоб зміцнити свою оборону проти Північної Кореї, навіть за ризику міжнародних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

О Се-хун підкреслив необхідність активізації дискусій про те, як Південна Корея повинна озброюватись в умовах того, що Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності.

"Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації тактичної ядерної зброї і забезпечила собі щонайменше десятки боєголовок. Ми дійшли до того моменту, коли важко переконати людей в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї і приділяти увагу денуклеарізації", - сказав О Се-хун.