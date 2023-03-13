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Захист від КНДР. Мер Сеула виступив за ядерну зброю для Південної Кореї

Фото: мер Сеула підтримав ідею про ядерну зброю для Південної Кореї (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Мер столиці Південної Кореї Сеула О Се-хун висловив переконання, що країна повинна мати ядерну зброю, щоб зміцнити свою оборону проти Північної Кореї, навіть за ризику міжнародних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

О Се-хун підкреслив необхідність активізації дискусій про те, як Південна Корея повинна озброюватись в умовах того, що Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності.

"Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації тактичної ядерної зброї і забезпечила собі щонайменше десятки боєголовок. Ми дійшли до того моменту, коли важко переконати людей в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї і приділяти увагу денуклеарізації", - сказав О Се-хун.

Нагадаємо, що раніше з подібними заявами виступав і президент країни Юн Сук Йоль.

А вчора, 12 березня, Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна, протестуючи проти спільних навчань США і Південної Кореї.

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