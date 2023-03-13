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Защита от КНДР. Мэр Сеула выступил за ядерное оружие для Южной Кореи

Фото: мэр Сеула поддержал идею о ядерном оружии для Южной Кореи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Мэр столицы Южной Кореи Сеула О Се-хун убежден, что страна должна иметь ядерное оружие, чтобы укрепить свою оборону против Северной Кореи, даже при риске международных последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О Се-хун подчеркнул необходимость активизации дискуссий о том, как Южная Корея должна вооружаться в условиях того, что Северная Корея пытается как можно быстрее усовершенствовать свои ядерные мощности.

"Северная Корея почти добилась успеха в миниатюризации тактического ядерного оружия и обеспечила себе по меньшей мере десятки боеголовок. Мы дошли до того момента, когда трудно убедить людей в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и уделять внимание денуклеаризации", - сказал О Се- хун.

Напомним, что ранее с подобными заявлениями выступал и президент Юн Сук Йоль.

А вчера, 12 марта, Северная Корея запустила неустановленную ракету с подлодки, протестуя против совместных учений США и Южной Кореи.

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