Защита от КНДР. Мэр Сеула выступил за ядерное оружие для Южной Кореи

Мэр столицы Южной Кореи Сеула О Се-хун убежден, что страна должна иметь ядерное оружие, чтобы укрепить свою оборону против Северной Кореи, даже при риске международных последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О Се-хун подчеркнул необходимость активизации дискуссий о том, как Южная Корея должна вооружаться в условиях того, что Северная Корея пытается как можно быстрее усовершенствовать свои ядерные мощности.
"Северная Корея почти добилась успеха в миниатюризации тактического ядерного оружия и обеспечила себе по меньшей мере десятки боеголовок. Мы дошли до того момента, когда трудно убедить людей в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и уделять внимание денуклеаризации", - сказал О Се- хун.
Напомним, что ранее с подобными заявлениями выступал и президент Юн Сук Йоль.
А вчера, 12 марта, Северная Корея запустила неустановленную ракету с подлодки, протестуя против совместных учений США и Южной Кореи.
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