Захист від дронів на оптоволокні: "Українська команда" продовжує збір на сіткомети

"Сіткомети вже працюють на передовій і рятують життя наших воїнів. Ворог все більше запускає дрони, які не бере РЕБ, які керуються оптоволокном. Сіткомети здатні ефективно працювати проти цих дронів та вже рятують життя нашим героям", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери продовжують збір та пропонують українцям долучатися, щоб убезпечити ще більше наших бійців на передовій від ворожих дронів.

"Чим більше донатів, тим більше наших воїнів отримають захист від ворожих дронів", - наголосили в "Українській команді".

Долучитися до збору: