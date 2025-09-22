UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Захист від дронів на оптоволокні: "Українська команда" продовжує збір на сіткомети

Фото: сіткомет для захисту від дронів (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Сіткомети, на які на День Незалежності оголосив великий збір волонтерський штаб "Українська команда", вже ефективно працюють на передовій. Вони рятують життя українських військових від російських дронів-камікадзе на оптоволокні, що не піддаються засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео з Facebook-сторінки "Української команди".

"Сіткомети вже працюють на передовій і рятують життя наших воїнів. Ворог все більше запускає дрони, які не бере РЕБ, які керуються оптоволокном. Сіткомети здатні ефективно працювати проти цих дронів та вже рятують життя нашим героям", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери продовжують збір та пропонують українцям долучатися, щоб убезпечити ще більше наших бійців на передовій від ворожих дронів.

"Чим більше донатів, тим більше наших воїнів отримають захист від ворожих дронів", - наголосили в "Українській команді".

Долучитися до збору:

