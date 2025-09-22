RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Защита от дронов на оптоволокне: "Украинская команда" продолжает сбор на сеткометы

Фото: сеткомет для защиты от дронов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Сеткометы, на которые в День Независимости объявил большой сбор волонтерский штаб "Украинская команда", уже эффективно работают на передовой. Они спасают жизнь украинских военных от российских дронов-камикадзе на оптоволокне, которые не поддаются средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео с Facebook-страницы "Украинской команды".

"Сеткометы уже работают на передовой и спасают жизнь наших воинов. Враг все больше запускает дроны, которые не берет РЭБ, которые управляются оптоволокном. Сеткометы способны эффективно работать против этих дронов и уже спасают жизнь нашим героям", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры продолжают сбор и предлагают украинцам присоединяться, чтобы обезопасить еще больше наших бойцов на передовой от вражеских дронов.

"Чем больше донатов, тем больше наших воинов получат защиту от вражеских дронов", - подчеркнули в "Украинской команде".

Присоединиться к сбору:

