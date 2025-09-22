Защита от дронов на оптоволокне: "Украинская команда" продолжает сбор на сеткометы

"Сеткометы уже работают на передовой и спасают жизнь наших воинов. Враг все больше запускает дроны, которые не берет РЭБ, которые управляются оптоволокном. Сеткометы способны эффективно работать против этих дронов и уже спасают жизнь нашим героям", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры продолжают сбор и предлагают украинцам присоединяться, чтобы обезопасить еще больше наших бойцов на передовой от вражеских дронов.

"Чем больше донатов, тем больше наших воинов получат защиту от вражеских дронов", - подчеркнули в "Украинской команде".

Присоединиться к сбору: