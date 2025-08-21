"Захист України" для всіх: у МОН поділились планами щодо оновленого предмета у школах

В українських школах до кінця навчального року 2025-2026 буде близько 1100 осередків "Захисту України", а з вересня 2027 року курс охопить усіх учнів старшої школи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра освіти Надії Кузьмичової під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу".
"Станом на зараз, маємо 968 осередків і ця кількість зростає. І громади вже анонсують створення ще 125. Це означає, що до кінця навчального року 2025-2026 матимемо близько 1100 навчальних осередків "Захисту України", - заявила Кузьмичова.
В уже створених осередках зараз навчається 63% учнів старшої школи. За словами чиновниці, зараз є неповне покриття, оскільки це інноваційний проєкт, але до 1 вересня 2027 року програма забезпечить навчання 100% школярів старшої школи.
"Проаналізувавши з вчителями перший етап програми, ми змінили перелік обладнання: прибрали неактуальні позиції і додали те, чого бракувало у навчальних модулях. І ці переліки вже доступні для додаткової закупівлі", - пояснила чиновниця.
Також вона зазначила, що зважаючи на те, що кількість осередків зростатиме, МОН планує збільшити субвенцію для шкіл, аби ті могли закуповувати необхідний навчальний матеріал.
Предмет передбачає по 6 модулів у 10 та 11 класах. У рамках курсу навчання основ домедичної допомоги, тактичної медицини, орієнтування на місцевості, стрілецької справи, управління дронами.
"Усі вони передбачають обладнання. Починаючи від компасів і завершуючи симуляторами, на яких можна відпрацьовувати штучне дихання, накладати турнікети, працювати з різними типами ран. Якщо говоримо про управління дронами - то це симулятори, на яких діти вчаться літати. Також є тири, де школярі відточують свою стрілецьку навичку", - розповіла Кузьмичова.
При цьому вона додала, що все навчання відбувається на муляжах, тобто справжню зброю дітям не дають у руки. А 20-30% вчителі "Захисту України" - це ветерани російсько-української війни.
Раніше ми писали про те, в Україні планують значно розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під конференції МОН.
Читайте також про те, що 21 серпня Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні. Що і як зміниться у навчальному процесі, уже прокоментував міністр освіти Оксен Лісовий.