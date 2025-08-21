"Захист України" для всіх: у МОН поділились планами щодо оновленого предмета у школах

Кількість осередків зростає

"Станом на зараз, маємо 968 осередків і ця кількість зростає. І громади вже анонсують створення ще 125. Це означає, що до кінця навчального року 2025-2026 матимемо близько 1100 навчальних осередків "Захисту України", - заявила Кузьмичова.

В уже створених осередках зараз навчається 63% учнів старшої школи. За словами чиновниці, зараз є неповне покриття, оскільки це інноваційний проєкт, але до 1 вересня 2027 року програма забезпечить навчання 100% школярів старшої школи.

"Проаналізувавши з вчителями перший етап програми, ми змінили перелік обладнання: прибрали неактуальні позиції і додали те, чого бракувало у навчальних модулях. І ці переліки вже доступні для додаткової закупівлі", - пояснила чиновниця.

Також вона зазначила, що зважаючи на те, що кількість осередків зростатиме, МОН планує збільшити субвенцію для шкіл, аби ті могли закуповувати необхідний навчальний матеріал.

Що викладають на "Захисті України"

Предмет передбачає по 6 модулів у 10 та 11 класах. У рамках курсу навчання основ домедичної допомоги, тактичної медицини, орієнтування на місцевості, стрілецької справи, управління дронами.

"Усі вони передбачають обладнання. Починаючи від компасів і завершуючи симуляторами, на яких можна відпрацьовувати штучне дихання, накладати турнікети, працювати з різними типами ран. Якщо говоримо про управління дронами - то це симулятори, на яких діти вчаться літати. Також є тири, де школярі відточують свою стрілецьку навичку", - розповіла Кузьмичова.

При цьому вона додала, що все навчання відбувається на муляжах, тобто справжню зброю дітям не дають у руки. А 20-30% вчителі "Захисту України" - це ветерани російсько-української війни.

Зразки обладнання для навчання "Захисту України" (фото: РБК-Україна)