"Защита Украины" для всех: в МОН поделились планами по обновленному предмету в школах

В украинских школах до конца учебного года 2025-2026 будет около 1100 центров "Защиты Украины", а с сентября 2027 года курс охватит всех учеников старшей школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования Надежды Кузьмичевой во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира".
"По состоянию на сейчас, имеем 968 ячеек и это количество растет. И громады уже анонсируют создание еще 125. Это означает, что до конца учебного года 2025-2026 будем иметь около 1100 учебных центров "Защиты Украины", - заявила Кузьмичева.
В уже созданных центрах сейчас учится 63% учеников старшей школы. По словам чиновницы, сейчас есть неполное покрытие, поскольку это инновационный проект, но до 1 сентября 2027 года программа обеспечит обучение 100% школьников старшей школы.
"Проанализировав с учителями первый этап программы, мы изменили перечень оборудования: убрали неактуальные позиции и добавили то, чего не хватало в учебных модулях. И эти перечни уже доступны для дополнительной закупки", - пояснила чиновница.
Также она отметила, что ввиду того, что количество центров будет расти, МОН планирует увеличить субвенцию для школ, чтобы те могли закупать необходимый учебный материал.
Предмет предусматривает по 6 модулей в 10 и 11 классах. В рамках курса обучение основам домедицинской помощи, тактической медицины, ориентирования на местности, стрелкового дела, управления дронами.
"Все они предусматривают оборудование. Начиная от компасов и заканчивая симуляторами, на которых можно отрабатывать искусственное дыхание, накладывать турникеты, работать с различными типами ран. Если говорим об управлении дронами - то это симуляторы, на которых дети учатся летать. Также есть тиры, где школьники оттачивают свой стрелковый навык", - рассказала Кузьмичева.
При этом она добавила, что все обучение происходит на муляжах, то есть настоящее оружие детям не дают в руки. А 20-30% учителя "Защиты Украины" - это ветераны российско-украинской войны.
