"Защита Украины" для всех: в МОН поделились планами по обновленному предмету в школах

Количество центров растет

"По состоянию на сейчас, имеем 968 ячеек и это количество растет. И громады уже анонсируют создание еще 125. Это означает, что до конца учебного года 2025-2026 будем иметь около 1100 учебных центров "Защиты Украины", - заявила Кузьмичева.

В уже созданных центрах сейчас учится 63% учеников старшей школы. По словам чиновницы, сейчас есть неполное покрытие, поскольку это инновационный проект, но до 1 сентября 2027 года программа обеспечит обучение 100% школьников старшей школы.

"Проанализировав с учителями первый этап программы, мы изменили перечень оборудования: убрали неактуальные позиции и добавили то, чего не хватало в учебных модулях. И эти перечни уже доступны для дополнительной закупки", - пояснила чиновница.

Также она отметила, что ввиду того, что количество центров будет расти, МОН планирует увеличить субвенцию для школ, чтобы те могли закупать необходимый учебный материал.

Что преподают на "Защите Украины"

Предмет предусматривает по 6 модулей в 10 и 11 классах. В рамках курса обучение основам домедицинской помощи, тактической медицины, ориентирования на местности, стрелкового дела, управления дронами.

"Все они предусматривают оборудование. Начиная от компасов и заканчивая симуляторами, на которых можно отрабатывать искусственное дыхание, накладывать турникеты, работать с различными типами ран. Если говорим об управлении дронами - то это симуляторы, на которых дети учатся летать. Также есть тиры, где школьники оттачивают свой стрелковый навык", - рассказала Кузьмичева.

При этом она добавила, что все обучение происходит на муляжах, то есть настоящее оружие детям не дают в руки. А 20-30% учителя "Защиты Украины" - это ветераны российско-украинской войны.

Образцы оборудования для обучения "Защиты Украины" (фото: РБК-Украина)