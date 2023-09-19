UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захист України - це інвестиція в майбутнє кожної держави, - Байден

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Захист України зараз - це не тільки інвестиція в майбутнє України, але й в майбутнє кожної країни, яка хоче, щоб світ жив за правилами, які виконують всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Джо Байдена на Генасамблеї ООН.

"Росія вважає, що світ втомиться і дозволить захопити Україну без жодних наслідків. Але поставмо собі питання, якщо ми відмовимось від принципів ООН, щоб догодити агресору, то чи може кожен член цієї Асамблеї мати впевненість, що його захистять. Якщо Україна впаде, то чи буде забезпечена незалежність кожного з вас. Відповідь - ні", - сказав Байден.

За його словами, світ має боротися з такими діями РФ сьогодні, щоб не було таких агресорів завтра.

"Ось чому США з партнерами стоять на боці України, коли вони відстоюють свою свободу та територіальну цілісність своєї країни", - додав президент США.

Генасамблея ООН 

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН буде присутній президент України Володимир Зеленський.

При цьому там також має бути й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський зазначив, що Україна не обирала цей формат та додав: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

Додамо, що Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити Росію з Ради безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України