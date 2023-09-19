Захист України - це інвестиція в майбутнє кожної держави, - Байден

"Росія вважає, що світ втомиться і дозволить захопити Україну без жодних наслідків. Але поставмо собі питання, якщо ми відмовимось від принципів ООН, щоб догодити агресору, то чи може кожен член цієї Асамблеї мати впевненість, що його захистять. Якщо Україна впаде, то чи буде забезпечена незалежність кожного з вас. Відповідь - ні", - сказав Байден.

За його словами, світ має боротися з такими діями РФ сьогодні, щоб не було таких агресорів завтра.

"Ось чому США з партнерами стоять на боці України, коли вони відстоюють свою свободу та територіальну цілісність своєї країни", - додав президент США.

Генасамблея ООН

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН буде присутній президент України Володимир Зеленський.

При цьому там також має бути й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Зеленський зазначив, що Україна не обирала цей формат та додав: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

Додамо, що Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН закликав виключити Росію з Ради безпеки.

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